COVID, PFIZER E BIONTECH: "VACCINI SICURI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 11 ANNI"

Le aziende Pfizer e BioNTech hanno oggi comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus è "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" nei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni.

Le aziende hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.

Il vaccino verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato per i soggetti dai 12 anni in su, hanno affermato le aziende in una nota. Le aziende hanno inoltre affermato che avrebbero presentato i loro dati agli organismi di regolamentazione nell'Unione Europea, Agenzia europea per i medicinali, negli Stati Uniti, La Food and Drug Administration (FDA) e in tutto il mondo "il prima possibile".

Negli Stati Uniti, se i dati verrano presentati verso la fine di Settembre, si inizierà con questo tipo di vaccino per i bambini delle fascia 5-11 già alla fine di Ottobre, in tempo per la festa di Halloween.

Le compagnie hanno raccolto i loro dati su più di 2,200 bambini con due iniezioni da 10 microgrammi, circa un terzo della dose usata per gli adolescenti e gli adulti.

Gli effetti collaterali prodotti sembrerebbero essere stati simili a quelli per gli adulti: stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, febbre e nausea. Una notizia che potrebbe aiutare soprattutto in questo momento dell'anno, utile a scongiurare il probabile aumento dei casi legato all'inizio della scuola: dall'inizio della pandemia si sono contate 2.099 infezioni da coronavirus SARS-CoV-2 tra i bambini 0-9 anni, mentre nella fascia di età 10-19 anni sono 3.744.