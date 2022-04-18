COVID, POSITIVO IL PREMIER MARIO DRAGHI
A cura di Redazione
18 aprile 2022 13:43
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico.
È quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi.
A rappresentare il governo nelle missioni nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, per stringere accordi internazionali che assicurino all'Italia fonti di approvvigionamento diverse dalla Russia, saranno i ministri Di Maio e Cingolani.