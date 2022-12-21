COVID. PROROGATO L’OBBLIGO DI MASCHERINE IN OSPEDALI E RSA, ALMENO FINO A PRIMAVERA

L'obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, "sarà riprorogato, almeno fino a primavera". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio...

L'obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, "sarà riprorogato, almeno fino a primavera". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

"Una delle poche cose che mi ha un po' infastidito da quando sono diventato ministro - afferma - è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato.

Non abbiamo tolto l'obbligo - rimarca Schillaci - e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli". Il ministro sta discutendo la questione con gli esperti e a breve, dunque, arriverà la proroga dell'obbligo.

Visite negli ospedali a parenti ricoverati bandite o limitate a causa delle restrizioni adottate per il Covid? "Ci stiamo lavorando, credo sia davvero l'ultimo tassello e vedremo che misure adottare, anche se lascerei una libertà di scelta ai singoli ospedali, alle singole direzioni sanitarie che conoscono meglio di noi la realtà che dirigono e dunque possono forse intervenire nel modo più appropriato", ha detto ancora il ministro.