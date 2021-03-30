COVID RAZZA NON RISPONDE AI PM SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che oggi si è dimesso dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia si è avvalso della facoltà di non ris...

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che oggi si è dimesso dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Trapani che coordinano l'inchiesta. Razza si è presentato con il suo legale, l'avvocato Enrico Trantino. Al Procuratore Maurizio Agnello e ai sostituti Sara Morri e Francesca Urbani, Razza ha chiesto tempo per studiare gli atti dell’inchiesta.

Nel pomeriggio il governatore Nello Musumeci ha accettato le dimissioni dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, indagato dalla Procura di Trapani nell'inchiesta sui presunti dati falsi sui positivi al Covid, il presidente terrà l'interim.

"Stamattina ho incontrato l'assessore Razza, era molto provato. Mi ha consegnato la lettera di dimissioni, che è stata protocollata". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, riferendo in Assemblea siciliana sulle dimissioni di Ruggero Razza.