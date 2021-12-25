COVID.RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA IN ITALIA

Record di contagi in 24 ore per il terzo giorno consecutivo, dopo quello di ieri e di giovedì. La curva sale anche nel giorno di Natale, con numeri mai registrati finoraTasso di positività al 5,6%, pi...

Record di contagi in 24 ore per il terzo giorno consecutivo, dopo quello di ieri e di giovedì. La curva sale anche nel giorno di Natale, con numeri mai registrati finora

Tasso di positività al 5,6%, più 0,2% rispetto a ieri.

Sono 54.762 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 50.599, qui il bollettino). Sale così ad almeno 5.622.431 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 144 (ieri sono stati 141), per un totale di 136.530 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.985.435 e 14.851 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 19.804).

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 500.466, pari a +39.792 rispetto a ieri (+30.645 il giorno prima).

Salgono anche i numeri di terapie intensive (+33) e ricoveri (+80).

DATI SICILIA

Sono 2.446 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 48.351 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.131.

Il tasso di positività sale al 5,5% ieri era al 4,9%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 17.332 casi, al secondo posto il Veneto con 5.402 casi, al terzo la Campania con 4.837, al quarto il Lazio con 4,171 casi, al quinto il Piemonte con 3.756 casi, al sesto l'Emilia Romagna con 3,551 e al settimo la Toscana con 3.438.

Gli attuali positivi sono 27.075 con un aumento di 1.910 casi. I guariti sono 523 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.417.

Sul fronte ospedaliero sono 673 ricoverati, con 9 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 76, 3 casi in più rispetto a ieri.

Nota: La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 3 IL 24/12/21 – N. 8 IL 23/12/21 – N. 1 il 22/12/21 – N.1 il 3/12/21

DATI PER PROVINCIA