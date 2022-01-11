COVID. RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI E TAMPONI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA.

Record assoluto di casi giornalieri dall'inizio della pandemia, registrati in italia e pure nella regione Sicilia.Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati i...

Record assoluto di casi giornalieri dall'inizio della pandemia, registrati in italia e pure nella regione Sicilia.

Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati in Sicilia.

Il tasso di positività scende al 23.58%

I guariti sono 2.523 mentre le vittime sono 35 e portano il totale dei decessi a 7.740.

Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, venti casi in più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 116.269 (3383)

Catania: 114.970 (2708)

Messina: 60.322 (1562)

Siracusa: 39.472 (1502)

Trapani: 32.922 (488)

Agrigento: 30.616 (1392)

Ragusa: 30.440 (970)

Caltanissetta: 29.676 (1093)

Enna: 15.697 (133)

ECCO I DATI SICILIA

Attuali positivi: 129.313 (+10.673)

Deceduti: 7.740 (+35)*

Dimessi/guariti: 333.331 (+2.523)

Ricoverati totali: 1.386 (+83)

Ricoverati in terapia intensiva: 163 (+20)

Totale casi: 470.384 (+13.231)

Tamponi: (+56.516)

La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: n. 7 il 10/01/2022 – n. 16 il 09/01/2022 – n.6 il 08/01/2022 – n.1 il 06/01/2022 – n.1 il 05/01/2022 – n.1 il 02/01/2022 – n.1 il 27/12/2021 – n.1 il 22/12/2021 – n.1 il 10/11/2021

DATI ITALIA

Nuovo record di contagi in Italia: sono 220.532 i nuovi casi con 1,37 milioni di tamponi processati. Il giorno prima 101.762 contagi con 612.821 test. Il tasso di positività scende al 16%. Le vittime sono 294, in aumento rispetto alle 227 di lunedì. 185 ingressi in terapia intensiva in 24 ore,1.677 in totale ( 71). 727 ricoveri ordinari in più, 17.067 in totale. In Lombardia 45.555 casi, in Campania 30.042 e in Veneto 21.504.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 220.532 contagiati

• 294 morti

• 90.456 guariti

+71 terapie intensive | +727 ricoveri

1.375.514 tamponi

Tasso di positività: 16,0% (-0,6%)

116.256.181 dosi di vaccino somministrate in totale