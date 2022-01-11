COVID. RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI E TAMPONI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA.
Record assoluto di casi giornalieri dall'inizio della pandemia, registrati in italia e pure nella regione Sicilia.Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati i...
Record assoluto di casi giornalieri dall'inizio della pandemia, registrati in italia e pure nella regione Sicilia.
Sono 13.231 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 56.516 tamponi processati in Sicilia.
Il tasso di positività scende al 23.58%
I guariti sono 2.523 mentre le vittime sono 35 e portano il totale dei decessi a 7.740.
Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, venti casi in più rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 116.269 (3383)
- Catania: 114.970 (2708)
- Messina: 60.322 (1562)
- Siracusa: 39.472 (1502)
- Trapani: 32.922 (488)
- Agrigento: 30.616 (1392)
- Ragusa: 30.440 (970)
- Caltanissetta: 29.676 (1093)
- Enna: 15.697 (133)
ECCO I DATI SICILIA
Attuali positivi: 129.313 (+10.673)
Deceduti: 7.740 (+35)*
Dimessi/guariti: 333.331 (+2.523)
Ricoverati totali: 1.386 (+83)
Ricoverati in terapia intensiva: 163 (+20)
Totale casi: 470.384 (+13.231)
Tamponi: (+56.516)
La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: n. 7 il 10/01/2022 – n. 16 il 09/01/2022 – n.6 il 08/01/2022 – n.1 il 06/01/2022 – n.1 il 05/01/2022 – n.1 il 02/01/2022 – n.1 il 27/12/2021 – n.1 il 22/12/2021 – n.1 il 10/11/2021
DATI ITALIA
Nuovo record di contagi in Italia: sono 220.532 i nuovi casi con 1,37 milioni di tamponi processati. Il giorno prima 101.762 contagi con 612.821 test. Il tasso di positività scende al 16%. Le vittime sono 294, in aumento rispetto alle 227 di lunedì. 185 ingressi in terapia intensiva in 24 ore,1.677 in totale ( 71). 727 ricoveri ordinari in più, 17.067 in totale. In Lombardia 45.555 casi, in Campania 30.042 e in Veneto 21.504.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 220.532 contagiati
• 294 morti
• 90.456 guariti
+71 terapie intensive | +727 ricoveri
1.375.514 tamponi
Tasso di positività: 16,0% (-0,6%)
116.256.181 dosi di vaccino somministrate in totale