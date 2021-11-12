95047

COVID. SALGONO A 116 GLI ATTUALI POSITIVI A PATERNO', +32 IN TRE GIORNI

12 novembre 2021 14:41
COVID. SALGONO A 116 GLI ATTUALI POSITIVI A PATERNO', +32 IN TRE GIORNI -
Impennata di casi al Covid-19 in città.

E' arrivato da pochi minuti  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che sale a 116 (+32)  soggetti attualmente positivi al covid, un balzo rispetto alla data del 09 Novembre

Invariato il dato che arriva dal fronte ospedaliero, sono tre i soggetti che sono  costretti alle cure ospedaliere

Peggiora  pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 210 quindi +22 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 116 soggetti  (+32) rispetto alla data del 09 Novembre 2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti  (=) rispetto alla data del 09 Novembre 2021
QUARANTENA 210 soggetti (+22) rispetto alla data del 09 Novembre 2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 12/11/2021 ORE 14:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 116 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 210. I dati sono in continuo aggiornamento.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 09/11/2021 ORE 14:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 84 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 188. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

