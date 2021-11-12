COVID. SALGONO A 116 GLI ATTUALI POSITIVI A PATERNO', +32 IN TRE GIORNI
Impennata di casi al Covid-19 in città.
E' arrivato da pochi minuti l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che sale a 116 (+32) soggetti attualmente positivi al covid, un balzo rispetto alla data del 09 Novembre
Invariato il dato che arriva dal fronte ospedaliero, sono tre i soggetti che sono costretti alle cure ospedaliere
Peggiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 210 quindi +22 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 12/11/2021 ORE 14:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 116 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 210. I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 09/11/2021 ORE 14:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 84 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 188. I dati sono in continuo aggiornamento.