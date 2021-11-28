COVID SICILIA, 777 NUOVI POSITIVI AL VIRUS: 275 A CATANIA

Sono 777 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 24.785 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 645.Il tasso di positività oggi è al 3,1 % in aumento rispetto a ier...

A cura di Redazione 28 novembre 2021 20:23

