COVID SICILIA, 777 NUOVI POSITIVI AL VIRUS: 275 A CATANIA
Sono 777 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 24.785 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 645.Il tasso di positività oggi è al 3,1 % in aumento rispetto a ier...
Sono 777 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 24.785 tamponi processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi erano 645.
Il tasso di positività oggi è al 3,1 % in aumento rispetto a ieri che era al 2,4%.
L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 2.493 casi, al secondo posto il Veneto con 2.082 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.344 casi, al quarto il Lazio con 1.255 casi e quinto la Campania con 1.147 casi. Gli attuali positivi sono 11.847 con un aumento di 471 casi. I guariti sono 302 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 7.191.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 359 ricoverati, con 8 ricoverati in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 45, lo stesso numero rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 153 casi, Catania 275, Messina 110, Siracusa 87, Ragusa 27, Trapani 54, Caltanissetta 27, Agrigento 31, Enna, 13. (ANSA).