COVID: SICILIA, MOJO ALCANTARA E SOLARINO IN ZONA ROSSA, SALGONO A 33 I COMUNI ‘BLINDATI’

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Mojo Alcantara, in provincia di Messina e Solarino, in provincia di Siracusa.

L'ordinanza entrerà in vigore domani, e sarà valida fino al 14 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall'Asp.

Si ricorda che il transito, in ingresso ed in uscita, dai Comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del presidente della Regione, è vietato

Diventano, così, 33 le zone rosse sul territorio regionale.

Fino al 6 aprile: Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino; Santa Maria di Licodia nel Catanese; Caltanissetta e Serradifalco nel Nisseno; Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo; Acate e Scicli, nel Ragusano, Centuripe e Regalbuto, in provincia di Enna.

Fino al 14 aprile: Montallegro, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa nell’Agrigentino; Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo; Biancavilla nel Catanese; Francavilla di Sicilia Gaggi e Mojo Alcantara, in provincia di Messina; Priolo Gargallo e Solarino in provincia di Siracusa. A questi si aggiunge Sommatino Mazzarino e Pietraperzia,nel Nisseno.