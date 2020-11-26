COVID, TAMPONI RAPIDI A DRIVE IN PER TUTTI I CITTADINI A CATANIA

Da sabato prossimo a Catania, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, con ingresso da via Forcile, tutti i cittadini che vorranno potranno effettuare gratuitamente tutti i giorni, comp...

Da sabato prossimo a Catania, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, con ingresso da via Forcile, tutti i cittadini che vorranno potranno effettuare gratuitamente tutti i giorni, compresa la domenica, il tampone rapido anti covid dalle 9 alle 17 con il sistema del drive-in. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale, che ha reso disponibili gli oltre 10 mila metri quadrati della struttura mercatale ora dismessa per i medici e gli operatori sanitari dell’Asp 3. Sia oggi, giovedì 26, che venerdì 27 novembre, sempre dalle 9 alle 17 l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena ospiterà, invece, lo screening generalizzato di alunni e docenti. Gli ingressi verranno presidiati sia da agenti della polizia locale che da personale della Protezione Civile comunale.