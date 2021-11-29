COVID19, DAL 23 DICEMBRE VIA AL VACCINO PER I BAMBINI DA 5 A 11 ANNI

Dopo l’ok dell’Aifa (atteso per questa settimana), le somministrazioni di vaccini anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia dovrebbero iniziare “il 23 dicembre, poi magari sarà qualche...

Dopo l’ok dell’Aifa (atteso per questa settimana), le somministrazioni di vaccini anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia dovrebbero iniziare “il 23 dicembre, poi magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo.

Per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è di un terzo, 10 microgrammi, rispetto alla dose per l’adulto. Si è proprio voluto evitare il prelievo dalle fiale degli adulti, perché avrebbe creato situazioni in qualche modo aleatorie, per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche”.

Così a Sky TG24 il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

Sulle vaccinazioni per i bambini, per Locatelli è inappropriato dire che si è deciso “troppo in fretta”: si sta ragionando – ha anticipato poi l’esperto – per creare delle aree pediatriche preposte alle inoculazioni negli hub.

Stando a quanto appreso dall’AGI, si riunirà mercoledì 1 dicembre la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA per avviare l’esame per l’approvazione nel nostro Paese del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo il parere, l’Agenzia del Farmaco formalizzerà l’autorizzazione, che comprenderà anche le modalità raccomandate di utilizzo.