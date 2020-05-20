COVID19 IN ITALIA, 665 NUOVI CASI E 161 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 161 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.330 decessi dall'inizio dell'emergenza. Lo rende noto la Protezione Civile. Scende ancora il numero delle persone ricoverate c...

Sono 161 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.330 decessi dall'inizio dell'emergenza. Lo rende noto la Protezione Civile. Scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi, in tutto 9.624 con una diminuzione di 367 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 676 pazienti (-40), in isolamento domiciliare 52.452 persone. In calo anche gli attualmente positivi (62.752, -2.377), mentre aumentano i guariti (132.282, +2.881). I casi totali dall'inizio della crisi sono 227.364, in aumento di 665 da ieri. In tutto sono stati eseguiti 3.171.719 tamponi, i casi testati sono 2.038.216.

Lombardia 85.481 (+462, +0.5%, ieri erano stati +175)

Emilia-Romagna 27.314 (+47, +0.2%, ieri +35)

Veneto 18.997 (+47, +0.2%, ieri +9)

Piemonte 27.727 (+108, +0.4%, ieri+72)

Marche 6.675 (-3, ieri +11; la Regione ha comunicato oggi un ricalcolo dei casi)

Liguria 9.257 (+66, +0.7%, ieri +32)

Campania 4.707 (+12, +0.3%, ieri +11)

Toscana 9.968 (+7, +0.1, ieri +13)

Sicilia 3.403 (+8, +0.2%, ieri +7)

Lazio 7.505 (+20, +0.3%, ieri +39)

Friuli-Venezia Giulia 3.203 (+5, +0.2%, ieri +7)

Abruzzo 3.197 (+4, +0.1%, ieri +7)

Puglia 4.396 (+10, +0.2%, ieri +7)

Umbria 1427 (+3, +0.2%, ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2587 (+5, +0.2%, ieri +1)

Calabria 1.153 (+2, +0.2%, ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.354 (+1, +0.1%, ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.175 (+1, +0.1, ieri +1)

Trento 4.358 (+7, +0.2%, ieri +13)

Molise 422 (nessun nuovo caso, ieri +11)

Basilicata 393 (+1, +0.3%, ieri nessun nuovo caso)

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 227.364 (+665)

di cui 62.752 attuali (-2.377)

• DECEDUTI: 32.330 (+161)

• GUARITI: 132.282 (+2.881)