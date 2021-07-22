COVID19. IN SICILIA, 520 NUOVI POSITIVI E 2 VITTIME, INCIDENZA ANCORA VICINA AL 4%

Sono 520 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.152 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sfiora il 4%.L'isola è sempre terza per i nuovi contagi giornal...

Sono 520 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.152 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sfiora il 4%.

L'isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto e tallonata da Lombardia e Toscana.

Gli attuali positivi sono 6.603 con un aumento di altri 412 casi. I guariti sono 106 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 2 vittime che portano il totale dei decessi sale, dunque, a 6.021.

Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati che sono adesso 180, cinque in meno rispetto a ieri ma leggero incremento in terapia intensiva che adesso sono 22, due in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania con 107, Ragusa 103 casi, Caltanissetta 81, Agrigento 72, Trapani 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20.

DATI ITALIA

Sono 5.057 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 22 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile.

Da ieri registrati altri 15 morti, che portano a 127.920 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 219.778 tamponi, con il tasso di positività che sale al 2,3% (ieri era all'1,8%). In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.234 (+38 rispetto a ieri), mentre resta invariato a 158 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, con 12 ingressi nelle ultime 24 ore