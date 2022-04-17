COVID19 SICILIA, 3.787 I NUOVI CASI, 4.618 I GUARITI, 11 I MORTI, CALANO I RICOVERI

Sono 3.787 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.383 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 4.399.Il tasso di positività sale al 16,1% mentre ieri era al 15,2%. L'isola...

Sono 3.787 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.383 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 4.399.

Il tasso di positività sale al 16,1% mentre ieri era al 15,2%. L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 131.620 con un decremento di 581 casi. I guariti sono 4.618 mentre le vittime sono 11 portano il totale dei decessi a 10.364.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 955, 12 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, nove in meno rispetto a ieri

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.052 casi, Catania 788, Messina 800, Siracusa 384, Trapani 288, Ragusa 226, Caltanissetta 144, Agrigento 293, Enna 73.

DATI ITALIA

Sono 51.993 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 aprile 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 85 morti. Effettuati 334.224 tamponi tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività al 15,6%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 403 in totale e otto in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 9.758 in totale e 120 in meno di ieri.

In totale sono 15.712.088 i contagiati dall'inizio dell'emergenza mentre le vittime salgono a 161.687. Le persone guarite dal virus sono 14.324.363. Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 1.226.038.