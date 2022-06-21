COVID19SCHIZZANO I NUOVI CASI IN SICILIA, OLTRE 5 MILA IN UN GIORNO, AUMENTANO I RICOVERATI

Sono 5.559 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.365 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri; Il giorno precedente erano 1.551.Il tasso di positività sale al 24,8%, il...

Sono 5.559 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.365 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri; Il giorno precedente erano 1.551.

Il tasso di positività sale al 24,8%, il giorno precedente era al 17,5%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 56.666 con un aumento di 4.104 casi. I guariti sono 2.011 mentre le vittime sono 7 e portano il totale dei decessi a 11.128.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 643, 18 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, quattro in meno rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.811 casi, Catania 1.475, Messina 560, Siracusa 654, Trapani 380, Ragusa 490, Caltanissetta 208, Agrigento 429, Enna 115.