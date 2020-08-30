CREMONA, ABBANDONA UN FRIGORIFERO PER STRADA, MA IL SINDACO GLIELO RIPORTA A CASA

“Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa“. Questo il messaggio scritto con un pennarello su...

“Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa“. Questo il messaggio scritto con un pennarello su un frigorifero abbandonato davanti alla discarica del comune di Gerre de’ Caprioli. A scriverlo il sindaco del Paese in provincia di Cremona, Michel Marchi, che ha poi recapitato l’elettrodomestico direttamente a casa del suo concittadino. Con tanto di dedica.

“Nella mattinata di venerdì 28 agosto – ha scritto il sindaco Marchi, che ha pubblicato anche un video su Facebook – alcuni residenti mi hanno segnalato lo scarico abusivo di un frigorifero di grandi dimensioni davanti al centro di raccolta comunale, in quel momento chiuso. Sul posto sono presenti anche due telecamere di videosorveglianza“.

Ed è proprio grazie alle due telecamere che le autorità sono risalite al proprietario del frigo, passando dalla targa del mezzo inquadrato: “Abbiamo caricato il frigorifero dopo avergli scritto sopra una dedica – ha aggiunto il sindaco – e lo abbiamo riconsegnato al legittimo proprietario scaricandoglielo sotto casa. Il comune di residenza non è Gerre e abbiamo pertanto avvisato il comando di polizia locale di riferimento”.

“Cari amici e concittadini – è l’incipit del video pubblicato -, oggi inauguriamo un nuovo servizio del Comune di Gerre de’ Caprioli. Come vedete abbiamo trovato ieri questo frigorifero abbandonato davanti alla discarica. Però fortunatamente le telecamere hanno ripreso il veicolo che lo ha trasportato e quindi questo nuovo servizio consiste nel fatto che gli abbiamo lasciato una piccola dedica e adesso glie lo riportiamo a casa” ha detto, mostrando l’alto frigo color acciaio su cui a pennarello è scritto ‘Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa’.

“Ovviamente poi la settimana prossima gli faremo avere anche la multa” ha assicurato Marchi nel video in cui spiega che il ‘caro signore’ viene da un paese vicino.

“L’attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale”, ha concluso, incassando gli applausi dei suoi concittadini.