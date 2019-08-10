CREMONA: VIOLENZA SESSUALE SU BIMBE VICINE DI CASA, ARRESTATO UN 29ENNE

Un ventinovenne è stato arrestato ieri per violenza sessuale su minore. Secondo le indagini della Mobile e del Commissariato di Crema, partite a febbraio dalla denuncia dai genitori di una delle vitti...

Un ventinovenne è stato arrestato ieri per violenza sessuale su minore. Secondo le indagini della Mobile e del Commissariato di Crema, partite a febbraio dalla denuncia dai genitori di una delle vittime, l'uomo avrebbe violentato due bambine sue vicine di casa, approfittando della momentanea assenza dei genitori e attirandole nel suo appartamento con uno stratagemma, per poi minacciarle di morte nel caso avessero rivelato quando accaduto.

Il Pubblico ministero di Cremona, Milda Milli, titolare del fascicolo processuale, ha disposto l'audizione protetta della minore che ha denunciato la violenza da parte del 29enne e anche la perquisizione dell' abitazione dell'uomo, nel corso della quale è stato trovato e sequestrato un cellulare.

All'interno, gli inquirenti hanno trovato un file videoregistrato dall'arrestato nel quale si vede lo stesso mentre usa violenza su una minore, una bimba intorno ai 10 anni.

Non era la stessa piccola i cui genitori avevano sporto denuncia e gli agenti sono riusciti a identificarla come un'altra vicina di casa.

Il Pm ha richiesto al Gip l'emissione della misura cautelare, poi eseguita.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cremona a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.