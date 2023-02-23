CRIPTOVALUTE, THE ROCK TRADING CONGELA I FONDI DI 35MILA INVESTITORI

Il mondo dei bitcoin è ancora una volta nella bufera, ora a tremare sono i 34mila clienti italiani della piattaforma Rock Trading, che ha annunciato una crisi anomala e sospeso le attività da un giorn...

Il mondo dei bitcoin è ancora una volta nella bufera, ora a tremare sono i 34mila clienti italiani della piattaforma Rock Trading, che ha annunciato una crisi anomala e sospeso le attività da un giorno all'altro, creando il panico tra gli investitori di cripto. Nel fine settimana è scoppiato il caso. The Rock Trading: - riporta Sky Tg 24 - una delle principali piattaforme di scambio italiane, la prima a operare a livello internazionale, negli ultimi tempi aveva avuto difficoltà a soddisfare le richieste degli utenti (che prelevano e scambiano sia euro che criptovalute), e dopo diverse segnalazioni e lamentele ha sospeso la sua operatività "per problemi di liquidità – ha fatto sapere la società, attiva dal 2011 – e la sospende per effettuare verifiche interne".

Acque di nuovo agitate nel complicato mare delle criptovalute, al di qua e al di là dell’Oceano Atlantico.

Se a fine 2022 la mega truffa FTX aveva scosso dalle fondamenta il mercato, anche in questo scorcio di 2023 (vedi il crack Genesis) non mancano i casi spinosi. In America la SEC (l’autorità di controllo della Borsa) ha acceso un faro su Paxos, società che emette le ‘stablecoin’ Binance USD (le stablecoin sono criptomonete dal valore più stabile, perché agganciato a un asset “reale” come l’oro o, in questo caso, il dollaro americano). La Securities and Exchange Commission non ha ancora avviato un'azione ufficiale, ma potrebbe avere enormi implicazioni per tutte le stablecoin e l’intero mercato, che vale circa 137 miliardi di dollari.