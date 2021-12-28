CRISI APPROVVIGIONAMENTI IN GIAPPONE, MCDONALD’S VENDERÀ SOLO PORZIONI PICCOLE DI PATATINE

Ritardi nelle spedizioni delle patatine. Accade in Giappone: causa Covid, McDonald’s sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di patate.La conseguenza? Porzioni ridotte dalla vigilia di Natale fi...

Ritardi nelle spedizioni delle patatine. Accade in Giappone: causa Covid, McDonald’s sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di patate.

La conseguenza? Porzioni ridotte dalla vigilia di Natale fino al 30 dicembre. Lo riporta la Bbc.

“McDonald’s Japan fermerà temporaneamente la vendita di patatine fritte di medie e grandi dimensioni per garantire che tutti i clienti possano continuare a gustarle”, ha fatto sapere la catena spiegando che le patate utilizzate nei suoi ristoranti in Giappone vengono di solito importate attraverso un porto vicino Vancouver, in Canada.

Per fronteggiare questo momento di crisi l’azienda Usa ha deciso adesso di utilizzare i voli cargo. Non è la prima volta che McDonald’s si trova ad affrontare una situazione del genere in Asia.

Nel 2014 le importazioni di patate si erano bloccate a causa di una protesta dei lavoratori negli Stati Uniti e anche in quel caso la catena di fast food aveva deciso di vendere in Giappone solo le porzioni piccole delle sue patatine.