CRISI DI GOVERNO, MANDATO ESPLORATIVO A ROBERTO FICO PER VERIFICARE L’ATTUALE MAGGIORANZA

Finite oggi le consultazioni al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico al quale spetterà il com...

Finite oggi le consultazioni al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico al quale spetterà il compito “di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente”.

Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente della Camera dei Deputati di riferire entro la giornata di martedì.

“L’Italia ha detto Mattarella - come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove, pericolose, offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione. A questa emergenza, si aggiungono una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in grave difficoltà, e pesanti conseguenze per la nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo, rapido ed efficace, delle grandi risorse, predisposte dall’Unione Europea”.

“Come è evidente, le tre emergenze – sanitaria, sociale, economica - richiedono immediati provvedimenti di governo. È doveroso, quindi, dar vita - presto - a un governo, con adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte”, ha sottolineato il presidente della Repubblica che ha spiegato poi come “dai colloqui, svolti qui al Quirinale, in queste trentadue ore, con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica, composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente”.

“Questa disponibilità, a me manifestata nel corso delle consultazioni, va peraltro, doverosamente, verificata nella sua concreta praticabilità”. Una verifica che Mattarella ha decisio di affidare al presidente della Camera Roberto Fico salito al Quirinale già in serata.

"Ringrazio per la fiducia che mi ha accordato il Capo dello Stato, volta a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai Gruppi che sostenevano il governo precedente".Così il presidente della Camera, Fico, dopo il suo incontro al Quirinale con Mattarella.

"E' un momento, questo che stiamo affrontando, molto delicato per il Paese" ha aggiunto Fico nel suo discorso brevissimo. Dunque sarà un "mandato esplorativo" all'interno della forze di maggioranza

