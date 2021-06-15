CRISTIANO RONALDO ALLONTANA LE BOTTIGLIE DI COCA COLA IN CONFERENZA STAMPA: "BISOGNA BERE ACQUA"

Curioso episodio durante la conferenza stampa che precede la sfida tra Portogallo e Ungheria, in programma oggi, martedì 15 giugno, per Euro 2020. Il campione portoghese della Juventus in conferenza s...

Curioso episodio durante la conferenza stampa che precede la sfida tra Portogallo e Ungheria, in programma oggi, martedì 15 giugno, per Euro 2020. Il campione portoghese della Juventus in conferenza stampa oggi ha visto davanti a sé due bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor della massima manifestazione continentale-

Il portoghese ha preso entrambe le bottiglie di Coca e le ha messe di lato perché non vuole essere fotografato o filmato davanti a una bibita che non ritiene buona per l'igiene della vita degli sportivi e dei giovani. Ronaldo ha poi preso una bottiglia d'acqua e l'ha mostrato ai giornalisti dicendo: “Ecco cosa bisogna bere”.

Poi Ronaldo ha parlato della partita che attende la sua nazionale nel pomeriggio.