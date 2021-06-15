CRISTIANO RONALDO ALLONTANA LE BOTTIGLIE DI COCA COLA IN CONFERENZA STAMPA: "BISOGNA BERE ACQUA"
Curioso episodio durante la conferenza stampa che precede la sfida tra Portogallo e Ungheria, in programma oggi, martedì 15 giugno, per Euro 2020. Il campione portoghese della Juventus in conferenza stampa oggi ha visto davanti a sé due bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor della massima manifestazione continentale-
Il portoghese ha preso entrambe le bottiglie di Coca e le ha messe di lato perché non vuole essere fotografato o filmato davanti a una bibita che non ritiene buona per l'igiene della vita degli sportivi e dei giovani. Ronaldo ha poi preso una bottiglia d'acqua e l'ha mostrato ai giornalisti dicendo: “Ecco cosa bisogna bere”.
Poi Ronaldo ha parlato della partita che attende la sua nazionale nel pomeriggio.
Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂#POR #EURO2020 pic.twitter.com/go25YD7xrA
— Juve Canal (@juvecanal2) June 14, 2021