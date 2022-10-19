CROLLA IL SOFFITTO IN UFFICI DEL TRIBUNALE DI CATANIA, IN CORSO LE VERIFICHE

Paura al Palazzo di giustizia di Catania. Stanotte è crollato il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari, al terzo piano dell’edificio di piazza Verga.La...

Paura al Palazzo di giustizia di Catania. Stanotte è crollato il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari, al terzo piano dell’edificio di piazza Verga.

La scoperta è stata fatta questa mattina all’apertura degli uffici. Il crollo, secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti, è avvenuto dopo la chiusura, quando nessuno era all’interno. Pertanto, non ci sono feriti.

A cedere è stato parzialmente un intradosso del solaio di uno degli uffici del terzo piano. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata stamattina alle 7,50, in sala operativa, e le squadre sono subito uscite per verificare se vi siano pericoli anche per altre sezioni del terzo piano. Un tecnico dei vigili del fuoco è presente per comprendere la reale portata di quanto accaduto, mentre le squadre operano i controlli sulla sicurezza della struttura. L'ipotesi più probabile è che il cedimento sia dovuto a infiltrazioni d'acqua o comunque ad agenti atmosferici. Ma i vigili si pronunceranno con elementi di maggiore certezza solo al termine delle verifiche stesse.