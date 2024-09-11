CROLLO DEL SOLAIO IN UNA SCUOLA A PERGUSA: QUATTRO OPERAI FERITI, UNO IN CODICE ROSSO TRASPORTATO IN ELISOCCORSO

Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera più grave, nel crollo di un solaio mentre facevano lavori dentro la palestra di una scuola a Pergusa, in provincia di Enna.Il ferito più grave è stat...

Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera più grave, nel crollo di un solaio mentre facevano lavori dentro la palestra di una scuola a Pergusa, in provincia di Enna.

Il ferito più grave è stato portato in elisoccorso, col codice rosso, all'ospedale di Caltanissetta.

Gli operai avrebbero gettato il calcestruzzo sul solaio che ha ceduto travolgendo i quattro lavoratori.

Oltre al ferito grave, gli altri sono ricoverati negli ospedali di Enna e Piazza Armerina. La palestra è adiacente al plesso scolastico che è stato evacuato.

Le lezioni per gli alunni sarebbero dovute cominciare domani. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari dell'ente corpo protezione civile Enna.