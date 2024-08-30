CROLLO DI UN BALLATOIO IN UNA CASA ABBANDONATA A PATERNÒ: PAURA MA NESSUN FERITO

Paternò, 30 agosto 2024 - Momenti di paura questa mattina a Paternò, in via Caltanissetta, nei pressi del quartiere villetta, dove si è verificato il crollo di un ballatoio in una casa abbandonata. P...

Paternò, 30 agosto 2024 - Momenti di paura questa mattina a Paternò, in via Caltanissetta, nei pressi del quartiere villetta, dove si è verificato il crollo di un ballatoio in una casa abbandonata.

Per cause ancora da accertare, grossi pezzi di cemento si sono staccati dalla struttura, precipitando sulla strada sottostante.

Fortunatamente, al momento del crollo, non c'erano pedoni di passaggio né veicoli parcheggiati, evitando così possibili feriti o danni a cose.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza l’area. I pompieri hanno raggiunto i punti da cui si era verificato il distacco di pezzi di intonaco, rimuovendo le parti pericolanti per prevenire ulteriori crolli.

Presenti sul luogo anche la Polizia Municipale e gli operai comunali, che hanno provveduto a delimitare l’area sottostante l’edificio con delle transenne per garantire la sicurezza dei passanti e prevenire ulteriori rischi.

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause esatte del crollo, e l’area rimarrà transennata fino a quando non saranno completate tutte le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile.