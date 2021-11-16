CROLLO DI UN SOFFITTO IN CENTRO A CATANIA, FERITA UNA DONNA

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un soffitto in canne e gesso di una vecchia abitazione in via Fenga, 19, in centro a Catania.All'arrivo sul posto la squadra dei Vig...

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un soffitto in canne e gesso di una vecchia abitazione in via Fenga, 19, in centro a Catania.

All'arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto e tratto in salvo una signora che, rimasta coinvolta nel crollo, era caduta da circa due metri di altezza.

La signora, con delle contusioni ed una probabile frattura ad una gamba, è stata stabilizzata dai vigili del fuoco e consegnata alle cure dei sanitari del Servizio 118.

Successivamente si è poi provveduto, insieme si tecnici dell'Ufficio di Pubblica incolumità, ad eseguire un verifica delle condizioni di conservazione del vecchio edificio in muratura, dichiarandone la parziale inagibilità fino al ripristino delle ordinarie condizioni di conservazione e manutenzione.

Erano presenti sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.