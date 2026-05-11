Cronoscalata Catania-Etna: Martella porta Paternò ancora in Top Ten

Ottima prestazione del pilota paternese nella storica cronoscalata etnea: il 24 maggio appuntamento con la Val d’Anapo Sortino.

Ancora una grande prestazione per il pilota paternese Carmelo Martella, protagonista anche quest’anno alla storica cronoscalata Catania-Etna, conclusa con un prestigioso piazzamento nella Top Ten assoluta.

Una gara intensa e combattuta, affrontata con determinazione e grande feeling con la sua Bulla Sport motorizzata Suzuki 1000, che gli ha permesso di migliorare ulteriormente i propri riferimenti cronometrici lungo il tracciato etneo.

Martella continua così a confermarsi tra i protagonisti delle cronoscalate siciliane, dimostrando costanza, crescita e un ottimo affiatamento con il team.

Archiviata la Catania-Etna, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento del calendario: il 24 maggio infatti Martella sarà impegnato alla Val d’Anapo Sortino, altra gara molto attesa dagli appassionati di motori e velocità in salita.

L’obiettivo sarà quello di continuare il percorso positivo di questa stagione e provare ancora una volta a lasciare il segno tra i big della categoria.