CROTONE: SPETTATORE SUGLI SPALTI SU UN MOTORINO
A cura di Redazione
19 novembre 2017 16:37
E’ successo tutto durante il match di serie A delle 12.30 tra Crotone e Genoa allo stadio “Ezio Scida”:
Incredibile. Gli spettatori dello Scida, sugli spalti e in televisione, non avranno creduto ai propri occhi ma era tutto vero: vicino al campo durante Crotone – Genoa c’era uno spettatore in sella ad un motorino.
L’immagine, ripresa dalle telecamere di Sky Sport al minuto 72′, è inequivocabile: c’è uno spettatore appoggiato alla balaustra vicino a bordocampo e (soprattutto) seduto su un motorino.