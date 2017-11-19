95047

CROTONE: SPETTATORE SUGLI SPALTI SU UN MOTORINO

E’ successo tutto durante il match di serie A delle 12.30 tra Crotone e Genoa allo stadio “Ezio Scida”:Incredibile. Gli spettatori dello Scida, sugli spalti e in televisione, non avranno creduto ai pr...

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2017 16:37
CROTONE: SPETTATORE SUGLI SPALTI SU UN MOTORINO -
Sport
Oltre 95047
Condividi

E’ successo tutto durante il match di serie A delle 12.30 tra Crotone e Genoa allo stadio “Ezio Scida”:

Incredibile. Gli spettatori dello Scida, sugli spalti e in televisione, non avranno creduto ai propri occhi ma era tutto vero: vicino al campo durante Crotone – Genoa c’era uno spettatore in sella ad un motorino.

L’immagine, ripresa dalle telecamere di Sky Sport al minuto 72′, è inequivocabile: c’è uno spettatore appoggiato alla balaustra vicino a bordocampo e (soprattutto) seduto su un motorino.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047