CSS: perché serve imparare questo linguaggio

Se si vuole personalizzare il proprio sito web o il proprio blog e già si ha conoscenza di base di HTML, è necessario capire cos'è css.

Questo linguaggio permette di avere il pieno controllo dello stile e dell’aspetto estetico del sito, andando a personalizzare come più piace tutti gli elementi precedentemente inseriti.

Avere una buona conoscenza del linguaggio CSS aiuta a poter realizzare il sito web dei propri sogni, trasformando in realtà la propria visione.

Scopriamo nel dettaglio cosa si può fare con CSS e perché bisogna studiarlo insieme all’ HTML.

Cos’è e a cosa serve il CSS?

CSS è l’acronimo dell’inglese “Cascading Style Sheets” cioè “fogli di stile a cascata”. In italiano, i prodotti di questo linguaggio vengono semplicemente indicati come “fogli di stile” mentre “a cascata” si riferisce al loro funzionamento: i fogli di stile sono diversi, ma uno eredita a cascata tutte le proprietà dei fogli precedenti.

Il CSS è il linguaggio con cui gestisce l’aspetto estetico delle pagine web e si usa insieme all’HTML, il linguaggio di markup per strutturare i contenuti delle pagine.

I fogli CSS hanno dei codici che attribuiscono a ogni elemento del sito una specifica formattazione, e non gestiscono quindi il contenuto in sé. Attraverso questi fogli si può agire su ogni singolo dettaglio del sito, avendo il pieno controllo dello stile del sito.

Alcune delle variazioni estetiche che si possono fare sono:

cambiare il colore degli elementi e dei caratteri;

formattare il testo scegliendo il font, le dimensioni e lo stili preferito;

aggiungere ombreggiature alle sezioni;

cambiare la dimensione delle immagini;

fissare un elemento in un certo punto della pagina;

creare delle animazioni;

arrotondare i bordi dei box;

inserire gradazione di più colori;

In genere, chi usa WordPress per costruire e mantenere il proprio sito web usa i template gratuiti o a pagamento ma sempre già preconfezionati. Si sceglie lo stile preferito e WordPress permette di fare alcune piccole modifiche, non dando molto spazio alla personalizzazione: saper usare il CSS dà molta più libertà creativa, così da apportare tutte le modifiche che si desidera, rendendo la pagina del sito uguale a ciò che si ha in mente.

Perché HTML e CSS vanno studiati insieme

I due principali pilastri dei siti web contemporanei sono i linguaggi CSS e HTML: il primo dipende dal secondo, non può essere considerato un linguaggio indipendente.

Per questo, se si vuole conoscere la sintassi di CSS è importante partire studiando almeno le basi di HTML.

Il CSS definisce la presentazione grafica dei contenuti del sito, il loro stile: questi contenuti, come le immagini, i colori, i margini, la dimensione del font e la posizione degli elementi, sono inseriti grazie all’HTML.

Data l’importanza di questa collaborazione fra i linguaggi, l’opzione migliore è studiarli entrambi seguendo dei corsi appositi, ad esempio Hackademy. Questo bootcamp intensivo permette di approfondire velocemente i linguaggi col supporto diretto dei migliori docenti, ed è proposto da Aulab, l’azienda italiana che da anni si impegna a offrire corsi mirati all’insegnamento della programmazione.

La magia del CSS

Quando si sono imparate le basi del CSS, si può iniziare a mettere in pratica quanto appreso per vedere prendere forme le proprie idee.

Si potrà personalizzare ogni pagina come più si preferisce, sperimentando e togliendo il freno alla propria fantasia.

Anche in futuro, quando si vorrà dare una rinfrescata al sito o cambiare lo stile secondo i propri gusti, lo si saprà fare: sapere come funzionano CSS e HTML consentirà di cambiare le regole già presenti senza dover essere un programmatore esperto.

Insomma, se si padroneggia il CSS, l’unico limite è la propria creatività.