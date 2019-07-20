CUCCIOLO DI CANE SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO A CATANIA.

La squadra del distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Montepalma a Catania per soccorrere due cuccioli di cane.I cuccioli, da alcuni giorni, erano scivolati in una fessura tra ma...

La squadra del distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Montepalma a Catania per soccorrere due cuccioli di cane.

I cuccioli, da alcuni giorni, erano scivolati in una fessura tra massi di pietra lavica e terreno.

La squadra intervenuta viste le difficili condizioni per raggiungerli, ha richiesto l'intervento di un mezzo di movimento terra.

Nell'attesa che arrivasse il mezzo pesante, la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti, tramite l'utilizzo di una telecamera del Nucleo Sommozzatori di CT, ha individuato la posizione di uno dei due cuccioli.

Dopo circa 9 ore e utilizzando anche tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale (SAF), i vigili del fuoco intervenuti sono riusciti ad arrivare ad uno dei due cuccioli e a portarlo in salvo.

L'altro cucciolo è stato, purtroppo, rinvenuto già privo di vita.