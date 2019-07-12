CUGINETTI TRAVOLTI DAL SUV, IL FERITO HA PERSO LE GAMBE ED È ANCORA IN PERICOLO DI VITA

"Il bambino è stato operato ma purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state tranciate durante l'incidente. Le sue condizioni sono stabili ma gravi, è ancora in pericolo di vita".Lo a...

A cura di Redazione 12 luglio 2019 14:35

Condividi