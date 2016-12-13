Il culto dell’acqua nella Sicilia antica: ecco il saggio storico di Mimmo Chisari

95047.it L’occasione è stata il ventennale di SiciliAntica regionale. Ed il suo presidentedella sezione locale, Mimmo Chisari, ha tenuto fede ad una promessa: quella di presentare il suo saggio storic...

L'occasione è stata il ventennale di SiciliAntica regionale. Ed il suo presidentedella sezione locale, Mimmo Chisari, ha tenuto fede ad una promessa: quella di presentare il suo saggio storico legato alla sacralità dell'acqua nella Sicilia al tempo dei Greci colonizzatori. Una "indagine" di spessore. Un atto d'amore per la nostra terra. Un pomeriggio inedito ed appassionato celebratosi all'interno della Biblioteca comunale. Condotto dalla moderatrice Francesca Coluccio, dopo l'introduzione al libro da parte di Pippo Vigillito, Consigliere regionale di SiciliAntica, il quale, dopo aver messo in risalto l'importanza dell'acqua nel territorio di Paternò, ha ricordato con commovente empatia un episodio della sua infanzia quando la vasca dell'acqua nel suo giardino apportava frescura e ristoro all'aridità del meriggio. Sono seguiti gli interventi dell'Autore, che sotto le stimolanti domande della moderatrice ha evidenziato la qualità sacrale dell'acqua (anche in rapporto al territorio dell'antica Ibla, adesso Paternò) che, come ogni altro elemento della Natura, può essere fonte di vita ma anche apportatrice di morte.