Curva Sud Paternò, duro attacco alla società: “Basta favole, il Paternò è dei paternesi e di chi lo ama”

Clima teso in casa Paternò Calcio. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, la Curva Sud ha preso posizione contro l’attuale dirigenza, manifestando forte disappunto per la gestione...

Clima teso in casa Paternò Calcio. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, la Curva Sud ha preso posizione contro l’attuale dirigenza, manifestando forte disappunto per la gestione societaria e chiedendo maggiore chiarezza sul futuro del club.

I tifosi organizzati, dopo un lungo silenzio, hanno dichiarato di aver preferito attendere per non destabilizzare l’ambiente, ma hanno ritenuto necessario esprimere il proprio punto di vista. Nel messaggio, la Curva critica la proprietà accusandola di aver illuso la piazza con promesse di grandi investimenti e giocatori di categorie superiori, senza che tali annunci abbiano trovato riscontro concreto.

La contestazione riguarda anche la gestione della comunicazione: secondo i tifosi, l’accesso agli allenamenti sarebbe stato limitato, le notizie filtrate con difficoltà e la società avrebbe reagito con minacce di denunce e querele.

Il passaggio più netto del comunicato ribadisce l’appartenenza del club alla città:

“Il Paternò è dei paternesi e di chi lo ama. Avete ancora poco tempo per raccontare favole ai paternesi dopodiché fatevi da parte”.

Al momento dalla società non sono arrivate repliche ufficiali, ma il messaggio della Curva Sud rappresenta un segnale evidente del malcontento che serpeggia tra la tifoseria, in un momento delicato sia dentro che fuori dal campo.