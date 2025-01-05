DA BUENOS AIRES A BELPASSO: UN VIAGGIO D’AMORE E MEMORIA PER RITROVARE LE ORIGINI FAMILIARI

“Voglio raccontare una storia d'amore verso Belpasso. E la racconto attraverso le parole emozionate di Daniel Norberto Fiore che ha viaggiato con la moglie Daniela Diaz Marchi e la figlia Carmela Fior...

“Voglio raccontare una storia d'amore verso Belpasso. E la racconto attraverso le parole emozionate di Daniel Norberto Fiore che ha viaggiato con la moglie Daniela Diaz Marchi e la figlia Carmela Fiore, da Buenos Aires fino a Belpasso, per chiudere finalmente un cerchio di ricordi appartenenti alla nonna”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo accogliendo in municipio la famiglia di Daniel, arrivati dall’Argentina per cercare collegamenti con la nonna paterna, nata a Belpasso.

La nonna si chiamava Agata Magrì, nata a Belpasso il 15 maggio del 1908, da Antonino Magrì e Anna Ventura. A soli quattro anni emigrò con i genitori e i tre fratelli, proprio a Buenos Aires e da allora non ha smesso, sino alla morte, di desiderare di tornare.

“In Argentina, la famiglia di Agata voleva realizzare il sogno americano; sogno che, come ha raccontato Daniel, fu duro da concretizzare perché l'accoglienza per gli emigrati italiani fu inesistente e le condizioni di vita estremamente stentate.

Agata cominciò a lavorare prestissimo, e duramente, nei mercati di frutta e verdura di Buons Aires, insieme al papà. Lavoro che continuò a fare per tutta la vita, anche con il marito Giovanni Fiore (anche lui di Belpasso) e il figlio Carmelo Fiore, papà di Daniel. Per tutta la vita sognò di tornare a Belpasso, senza mai riuscirci.

Dopo più di cento anni, questa storia raccontataci in aula consiliare (dove abbiamo accolto Daniel e la sua famiglia per dare loro il benvenuto a Belpasso e consegnare loro qualche piccolo ricordo della nostra città) ci ha fatto davvero emozionare.

Perché la nostra Belpasso ha saputo restare sempre presente dentro al cuore, i racconti e i sogni di una bambina dall'altra parte del mondo.

Oggi Daniel ha avverato il sogno di nonna e papà, e magari riuscirà a ritrovare, percorrendo le strade del nostro paese, qualche dettaglio che avrà "vissuto" dentro alle storie della nonna.

Siamo stati davvero felici di ospitarli - seppur per poco - e se qualcuno avesse notizia delle famiglie Magrì, Laudani e Fiore può ancora aiutarlo ad arricchire le informazioni sulla sua famiglia natale”, conclude il sindaco Caputo.