DA CATANIA A BERGAMO: IL VOLO SALVA-VITA PER UN BAMBINO DI 7 ANNI

Un bambino di sette anni è stato trasportato oggi d’urgenza da Catania a Bergamo con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Giunto a Catania, il Falcon 900, dopo aver preso a bordo il piccolo paziente, è quindi ripartito per raggiungere l’aeroporto di Bergamo. Una volta atterrato nello scalo lombardo, il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza presso l’Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Il velivolo militare ha fatto poi rientro a Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.