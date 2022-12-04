DA CATANIA A MILAN CON UN VOLO DELL'AERONAUTICA PER SALVARE LA VITA A UNA 14ENNE

Una ragazza di 14 anni, bisognosa di cure riabilitative specialistiche a seguito dei gravi traumi riportati in un brutto incidente stradale occorso lo scorso settembre, è stata trasportata questa matt...

Una ragazza di 14 anni, bisognosa di cure riabilitative specialistiche a seguito dei gravi traumi riportati in un brutto incidente stradale occorso lo scorso settembre, è stata trasportata questa mattina con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare da Catania a Milano, da dove è stata poi trasferita all’ospedale di Lecco.

Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Caltanissetta, dove la ragazza era ricoverata presso l’ospedale cittadino, è stato effettuato da un equipaggio e da un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. A bordo del velivolo, anche i genitori della giovane ed un dottore, per l’assistenza medica durante il volo.

Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione, il velivolo è decollato all’alba dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Catania, dove ha imbarcato la ragazza, per poi dirigersi su Milano Linate per il suo successivo trasferimento presso il centro di cura specializzato lombardo.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.