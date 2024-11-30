DA CATANIA A NOTO PER RUBARE 2 TONNELLATE DI ARANCE: ARRESTATI IN 4

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Noto, insieme ai colleghi del Commissariato di P.S. di Avola hanno colto nella flagranza del reato di furto di agrumi quattro soggetti,...

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Noto, insieme ai colleghi del Commissariato di P.S. di Avola hanno colto nella flagranza del reato di furto di agrumi quattro soggetti, rispettivamente di 67, 53, 51 e 44 anni, provenienti da Catania.

In specie, gli stessi venivano sorpresi in un agrumeto, sito in contrada Buonivini, tenere di Noto, con circa 2000 chilogrammi di agrumi rubati.

Dopo le incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i quattro uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.

Gli agrumi sono stati restituiti al proprietario e nei confronti dei 4 soggetti è stato disposto il provvedimento di divieto di ritorno a Siracusa.