DA DOMANI, 1° NOVEMBRE LE PENSIONI DISPONIBILI PER IL RITIRO IN TUTTI GLI ATM POSTAMAT DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di novembre saranno disponibili per tutti i titolari di un Libretto di Risparmio o di un Conto BancoPosta che abbiano scelto l’accredito, in tutti gli 118 ATM Postamat della provincia di Catania già da martedì 1° novembre.

I possessori di carta Postamat e Carta Libretto potranno così prelevare il denaro anche nel giorno festivo.

In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti allo sportello avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento:

• dalla A alla C mercoledì 2 novembre

• dalla D alla K giovedì 3 novembre

• dalla L alla P venerdì 4 novembre

• dalla Q alla Z sabato mattina 5 novembre

Tutti i clienti di Poste Italiane, inoltre, potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.