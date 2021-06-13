DA DOMANI 13 REGIONI SU 21 IN ZONA BIANCA, PIÙ DELLA METÀ DEGLI ITALIANI

L’Italia diventa sempre piu bianca........Da Lunedì 14 giugno le regioni Italiane in zona bianca diventano 13 (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia ,Trentino, Sardegna, Molise, Friuli Ve...

Da Lunedì 14 giugno le regioni Italiane in zona bianca diventano 13 (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia ,Trentino, Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia riportate nel Report n. 55 ha, infatti, firmato la nuova Ordinanza volta a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.

Tutte le altre Regioni e Province Autonome restano in zona gialla.

Il provvedimento, deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza attraverso un’ordinanza firmata l’11 giugno, riguarda piu’ della meta’ degli italiani. “Da lunedi’ oltre 40 milioni di italiani saranno in ‘zona bianca’.

Niente zona bianca per la Sicilia, deluse le speranze di chi (pochi in realtà) sperava si potesse anticipare il ‘bianco’ al 14 giugno. La settimana che va a concludersi ha detto chiaramente che no ci sono ancora le condizioni. E gli ultimi giorni fanno temere che possa addirittura slittare ancora oltre il 21 giugno.

L’Italia ha attualmente uno dei migliori dati europei sull’incidenza. E’ un risultato incoraggiante che ci consente di guardare avanti con piu’ fiducia.

Dobbiamo insistere su questa strada con prudenza e gradualita’. Oggi piu’ che mai occorre conservare le corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti”, commenta il ministro della Salute Roberto Speranza.

COSA CAMBIA?

In primis non vige il coprifuoco, che rimane in vigore dalla mezzanotte nelle restanti regioni. Per quanto riguarda bar e ristoranti sara’ possibile consumare all’interno dei locali cibi e bevande senza alcun limite d’orario. Cadono pure i limiti delle persone che possono sedersi ai tavoli all’esterno, mentre al chiuso il numero massimo consentito e’ di sei persone nel caso non siano conviventi.