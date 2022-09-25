DA DOMANI, 26 SETTEMBRE RIPRENDERANNO I LAVORI DEL CAVALCAVIA 15 TRA VALCORRENTE E CONTRADA AGNELLERIA
Come da comunicazione ufficiale da parte dell'ANAS, il Sindaco di Belpasso, Daniele Motta, comunica che verranno ripresi i lavori presso il cavalcavia della Sp15, direzione Paternò - Catania, che passa sopra la Ss 121, danneggiato a causa di un incidente provocato da un grosso camion.
I lavori ripartiranno dal prossimo 26 settembre "in quanto - si legge nella nota - con la conclusione della stagione estiva si ritengono superate le esigenze del territorio".
La strada Sp15 è di competenza della Città Metropolitana, mentre la SS121 dell'ANAS, ma il viadotto insiste nel territorio Belpassese conclude la nota