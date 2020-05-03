DA DOMANI 4 MAGGIO MASCHERINE CHIRURGICHE A 50 CENTESIMI IN 50 MILA PUNTI VENDITA IN ITALIA

Il commissario nazionale straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, oggi ha affermato in conferenza stampa che è stato siglato un accordo con la gran parte delle farmacie e parafarmacie italiane, i...

Il commissario nazionale straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, oggi ha affermato in conferenza stampa che è stato siglato un accordo con la gran parte delle farmacie e parafarmacie italiane, i tabaccai e con altre grandi catene di distribuzione per la vendita di mascherine a 50 centesimi (più iva). Da lunedì 4 maggio il prezzo massimo della mascherina chirurgica sarà di 50 centesimi in 50mila punti vendita ha detto Arcuri.

Il commissario ha detto che finora sono state “distribuite 165,5 milioni di mascherine alle Regioni, 26,7 milioni solo nell’ultima settimana”. Arcuri ha spiegato che fra 10 giorni inizia la produzione in grande quantità di mascherine “con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare, a metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno, a metà luglio 25 milioni, da metà agosto in poi 35 milioni”.

Arcuri ha infine annunciato anche che a breve sarà tolta l’iva sulle mascherine. Con queste misure – ha affermato il commissario – tutti i cittadini potranno avere agevolmente a disposizione le mascherine indispensabili per proteggersi a un prezzo calmierato, perché sulla salute non può avvenire né essere tollerata più alcuna speculazione.