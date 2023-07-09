DA DOMANI, CHIUSA AL TRAFFICO LA RAMPA DELLO SVINCOLO DI PATERNÒ DELLA SS121

Nelle giornate comprese tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio, sulla strada statale 121 “Catanese” sarà chiusa al traffico la rampa dello svincolo di Paternò normalmente utilizzata dai veicoli provenien...

Nelle giornate comprese tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio, sulla strada statale 121 “Catanese” sarà chiusa al traffico la rampa dello svincolo di Paternò normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Catania.

Il provvedimento è necessario per consentire alla società Telecom di spostare alcuni propri sottoservizi interferenti con i lavori di adeguamento dello svincolo.

I veicoli con altezza massima di 3,5 metri potranno avvalersi del successivo svincolo ubicato al km 17,400 della statale 121, mentre i veicoli eccedenti tale limite dovranno utilizzare lo svincolo al km 44,200 della statale 284.

Tale svincolo dovrà essere utilizzato anche dai veicoli provenienti dalla sp229i e diretti a Paternò o Catania.

I veicoli provenienti da Adrano o dalla statale 284 e diretti verso la sp229i dovranno procedere sulla statale 121 in direzione Catania ed effettuare inversione di marcia allo svincolo di Valcorrente.

