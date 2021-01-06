COVID: DA DOMANI GIALLI MA POI DI NUOVO ARANCIONI: LA GUIDA

Ultimo giorno di zona rossa oggi. Da domani, fino al 15 gennaio, con il nuovo decreto Covid, entrano in vigore misure e regole previste dal provvedimento appena varato.Il 7 e l’8 gennaioZona gialla “r...

Ultimo giorno di zona rossa oggi. Da domani, fino al 15 gennaio, con il nuovo decreto Covid, entrano in vigore misure e regole previste dal provvedimento appena varato.

Il 7 e l’8 gennaio

Zona gialla “rafforzata” per tutta l’Italia. Le restrizioni si manterranno per gli spostamenti tra Regioni, che resteranno quindi vietati tranne che per motivi urgenti di salute, di lavoro e casi specifici. Si potrà uscire di casa dalle 5 del mattino fino alle 22, con un coprifuoco dunque che rimane a regolare gli spostamenti fuori e dentro il proprio Comune di appartenenza.

Riaprono bar e ristoranti ma fino alle 18, orario dopo il quale sarà consentito solo il servizio da asporto e consegne a domicilio. Torneranno ad alzare le saracinesche anche tutti i negozi e centri commerciali, così come parrucchieri ed estetisti. Rimangono chiuse le palestre, sarà consentito praticare attività sportiva e motoria individuale solo all’aperto.

Il 9 e il 10 gennaio

Zona arancione per tutta l’Italia. Lo spostamento sarà consentito solo all’interno del proprio Comune dalle 5 del mattino fino alle 22, fascia oraria permessa dal coprifuoco. Vietati quindi in generale i viaggi fuori Comune e fuori Regione. L’unica deroga prevista sarà quella di potersi spostare fuori dal proprio Comune se questo non supera i 5 mila abitanti: in questo caso si potrà uscire percorrendo una distanza massima di 30 chilometri e non potendo raggiungere il capoluogo anche se rientra nel raggio di spostamento consentito.

Bar e i ristoranti dovranno rimanere chiusi potendo garantire solo il servizio d’asporto e consegne a domicilio fino alle 22. Saranno aperti supermercati, farmacie e tabaccai ma anche attività commerciali al dettaglio tranne i negozi di abbigliamento, gioielleria e calzature. Parrucchieri ed estetisti potranno svolgere piena attività a differenza delle palestre, ancora chiuse.

Dall’11 al 15 gennaio

Nuove fasce di colore per tutta l’Italia. L’8 gennaio verrà diffuso il nuovo monitoraggio sui dati Covid da parte dell’Istituto Superiore di Sanità ed è proprio su quei dati che il governo prenderà decisioni sulle misure restrittive da riservare alle singole Regioni. Come al solito sarà determinante l’indice Rt registrato nei territori con un valore al di sotto dell’1 che rimarrà il criterio per stabilire le zone a meno rischio, e quindi in fascia gialla.

L’arancione verrà invece stabilito con un valore pari a 1, mentre il rosso per le regioni che avranno raggiunto un indice superiore a 1,25. Le misure restrittive impartite da ogni singolo colore potranno essere modificate dai sindaci di ogni località solo in forme più rigorose e potranno riguardare scuole, attività commerciali, chiusure di strade o piazze.

DAL 7 AL 15 GENNAIO

❌ sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo motivi di lavoro, salute o necessità

❌ coprifuoco fino alle 22

✅ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

✅ consentito a due persone di andare a trovare parenti e amici una sola volta al giorno all’interno della propria Regione

7 E 8 GENNAIO: ZONA GIALLA RINFORZATA IN TUTTA ITALIA

✅ bar e ristoranti aperti fino alle 18

✅ negozi aperti

✅ spostamenti liberi all’interno della propria regione

9 E 10 GENNAIO: 🟠 ZONA ARANCIONE IN TUTTA ITALIA

✅ spostamenti liberi consentiti solo all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22

❌ bar e ristoranti chiusi (consentiti asporto e domicilio)

✅ negozi e parrucchieri aperti

📌 DALL’11 AL 15 GENNAIO: ZONE VARIABILI

Fasce regionali di colore diverso in base ai dati sulla diffusione del contagio e ai nuovi parametri approvati (è stata abbassata la soglia di Rt, l’indice di trasmissibilità).