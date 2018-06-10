DA DOMANI IN VIGORE L'ORARIO ESTIVO FERROVIA ED AUTOLINEA
A cura di Redazione
10 giugno 2018 13:20
DA DOMANI IN VIGORE L'ORARIO ESTIVO FERROVIA ED AUTOLINEA
ORARIO ESTIVO 2018 (valido dal 11/06/2018)
ORARIO FCE DA CATANIA PER PATERNO'

ORARIO FCE DA PATERNO' PER CATANIA

ORARIO AUTOLINEE INVERNALE VALIDO DAL 14-09-2017 al 09-06-2018
ORARIO AUTOLINEA DA CATANIA PER PATERNO'

ORARIO AUTOLINEA DA PATERNO' PER CATANIA

ORARIO AUTOLINEA PATERNO' - BELPASSO

