DA DOMANI LE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA, QUANDO E DOVE ASSISTERE ALLO SPETTACOLO

Le Frecce tricolori pronte a sfrecciare sulla Sicilia. In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, i velivoli tanto amati eseguiranno voli in giro per l’Italia e sono previste esibizioni anche nella nostra Isola, dal 23 al 26 luglio.

In Sicilia è previsto un air show e tre sorvoli in diverse località siciliane. Il 23 luglio, gli aerei si esibiranno in uno spettacolo a Scicli, lungo il lungomare Lentini a Donnalucata. Per l'occasione, per due giorni, sarà allestito un villaggio aeronautico che farà conoscere da vicino la storia e la tecnologia dell’Aeronautica Militare. Sono previsti per i visitatori percorsi esperienziali, incontri formativi e di intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive.

Successivamente, le Frecce Tricolori sorvoleranno altre località siciliane, tra cui Pantelleria e Palermo il 24 luglio e Lampedusa il 26 luglio.

Gli abitanti delle città interessate vedranno le Frecce Tricoli da ogni parte dell'abitato alzando gli occhi. A Scicli, invece, per assistere allo spettacolo occorrerà recarsi nelle apposite aree: c'è una zona del lungomare che ospiterà i visitatori dove è stato allestito anche un villaggio dell'Aeronautica.