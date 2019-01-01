DA DOMANI PRENDONO IL VIA I SALDI DI FINE STAGIONE, ED È CORSA ALL'AFFARE

Da domani in tutta la Sicilia iniziano ufficialmente i saldi di fine stagione. Si parte come al solito con ribassi minimi del 20/30 %, per poi arrivare ai tanto attesi 50/60 %Su iniziativa di molti es...

Da domani in tutta la Sicilia iniziano ufficialmente i saldi di fine stagione. Si parte come al solito con ribassi minimi del 20/30 %, per poi arrivare ai tanto attesi 50/60 %

Su iniziativa di molti esercenti, si era “pressato” per un possibile anticipo della data di inizio dei saldi e la Regione ha accolto la richiesta ufficializzando che i saldi invernali inizieranno domani mercoledì 2 gennaio 2019.

Come al solito si raccomanda di fare attenzione alle possibili truffe. I commercianti infatti, sono obbligati ad indicare sul cartellino sia il vecchio prezzo, che quello nuovo e la percentuale di sconto applicata.

I saldi erano attesi sia dai consumatori che dai commercianti, che con questa operazione cercheranno di recuperare una stagione sotto il profilo delle vendite non proprio esaltante e che per molte aziende, rischia di trasformarsi in tracollo economico.

Via quindi alla ricerca dell’affare per scarpe, maglioni, camice, cappotti, borse e quant’altro a prezzi vantaggiosi.

Un ultimo consiglio: ricordiamo, che anche la merce in “saldo”, se difettosa, deve essere sostituita dall’esercente, quindi, per non incappare in fregature o peggio ancora in truffe o raggiri, ricordatevi di conservare con cura lo scontrino.