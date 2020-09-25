DA DOMANI TRACOLLO TERMICO E BURRASCA DI MAESTRALE CON INSTABILITÀ

Già in queste ore, come riporta il sito centrometeosicilia , complice un anticiclone delle Azzorre in posizione defilata e che si estende sull’Atlantico fin quasi sull’Islanda, masse d’aria fredda per...

Già in queste ore, come riporta il sito centrometeosicilia , complice un anticiclone delle Azzorre in posizione defilata e che si estende sull’Atlantico fin quasi sull’Islanda, masse d’aria fredda per il periodo stanno scivolando sulla Francia e già da domani faranno il loro ingresso nel Mediterraneo.

Inizialmente la Sicilia sarà ancora interessata da masse d’aria calda di origine nord-africana che provocheranno un ulteriore aumento delle temperature grazie al rinforzo dei venti di libeccio.

Dalla serata tuttavia irromperanno forti venti di maestrale ad iniziare dalla Sicilia occidentale che provocheranno un brusco calo delle temperature, tanto che nelle zone interne si potrà registrare un vero e proprio crollo termico anche di 12/14°C tra venerdì e sabato.

Il tutto accompagnato da forti venti di maestrale, con raffiche fino a 80 km/h e diffusa instabilità, con piogge di moderata intensità che bagneranno gran parte del territorio siciliano.

Sabato 26 settembre

Al mattino cielo nuvoloso o coperto lungo i settori tirrenici e occidentali dell’isola, dove saranno possibili piogge di debole o moderata intensità. Dalla tarda mattina e per il resto della giornata alternanza tra schiarite e annuvolamenti più compatti su tutta l’isola, con ancora il rischio di qualche piovasco specie sulla Sicilia tirrenica.

Temperature in sensibile calo sia nei valori massimi, che faticheranno ad andare oltre i 20°C nelle zone interne, che nei minimi, anche sotto i 12°C.

Venti di maestrale ancora di forte intensità, con raffiche fino 70/80 km/h.

Mari agitati con possibili mareggiate sulle coste occidentali; mosso lo Ionio.

Domenica 27 settembre

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza nuvoloso o coperto su gran parte dell’isola, specie sui settori occidentali e tirrenici dove saranno possibili piogge tra il debole e il moderato. Qualche schiarita in più nelle zone orientali. In serata nuovo peggioramento ad iniziare dai settori occidentali e meridionali, in estensione al resto dell’isola nella notte.

Temperature stazionarie nei valori massimi, in lieve calo nei minimi, questi anche sotto i 10°C sopra i 900 metri.

Venti ancora sostenuti anche se in lieve attenuazione di libeccio.

Mari molto mossi.