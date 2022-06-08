DA FINE GIUGNO I PRIMI PAGAMENTI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Si è svolto su richiesta delle Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Catania l’incontro con la Direzione provinciale dell’INPS e i direttori delle varie Agenzie presenti in provincia. I temi affrontati ri...

Si è svolto su richiesta delle Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Catania l’incontro con la Direzione provinciale dell’INPS e i direttori delle varie Agenzie presenti in provincia. I temi affrontati riguardavano principalmente la tempistica della liquidazione della Disoccupazione agricola e il pagamento dell’Assegno al nucleo familiare (Anf) dei lavoratori stranieri, specie i lavoratori Tunisini.

Il Direttore ha comunicato che le liquidazioni avverranno con questa tempistica: giorno 17/06/2022 saranno elaborate le domande della sede di Catania e delle Agenzie di Giarre e Mascalucia; giorno 21/06/2022 saranno elaborate le domande dell’Agenzia di Caltagirone; giorno 24/06/2022 saranno elaborate le domande dell’Agenzia di Paternò.

Quindi, dalla fine del mese di giugno i primi lavoratori dovrebbero vedere gli accrediti nei propri conti correnti. In particolare, dalla pubblicazione degli elenchi, dopo la presentazione della domanda, l’intervallo di tempo è fino a 115 giorni.

I Segretari Generali Alfio Turrisi (Fai Cisl Catania) e Pino Mandrà (Flai Cgil) esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dall’Istituto “il quale, nonostante le difficoltà è riuscito a rispettare la tempistica dettata dalla Direzione Centrale”.

“Questa prestazione”, sottolineano Turrisi e Mandrà, “diventa una risorsa importante e vitale per tante lavoratrici e tanti lavoratori che nel nostro territorio hanno cessato la loro attività lavorativa. Quest’anno a differenza degli altri anni le elaborazioni hanno subito qualche settimana di ritardo, per via di alcuni lavoratori che consigliati da Pseudo Patronati, hanno presentato domanda di Reddito di cittadinanza o Assegno temporaneo pur non avendone diritto, questo ha creato qualche rallentamento nella fase di liquidazione della prestazione, per via dei ricalcoli”.

Il Bonus di 200 euro riservato a tutti i lavoratori e pensionati che hanno un reddito inferiore a 35 mila euro sarà erogato con la mensilità di luglio, per i lavoratori che in questo mese non avranno un rapporto di lavoro in essere, attendiamo le circolari esplicative dell’Istituto che ci illustreranno le modalità di erogazione.