DA DOMANI E PER ALMENO DIECI GIORNI L'ITALIA VERRÀ INVESTITO DA QUELLA CHE POTREBBE ESSERE LA PIÙ POTENTE ONDATA DI CALDO DELL'ESTATE 2022.

Dopo il passaggio dell'intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi, sull'Italia torna l'alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni f...

Dopo il passaggio dell'intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi, sull'Italia torna l'alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa, con temperature in linea con i valori del periodo: farà caldo, ma senza eccessi particolari.

Secondo le ultime proiezioni, però, da Giovedì 14 e per almeno i dieci giorni successivi il nostro Paese verrà investito da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell'Estate 2022.

Aavremo una nuova scaldata già da domani, poi il gran caldo potrebbe arrivare da Domenica per almeno 5 giorni: si prevede un’alta pressione decisamente forte, masse d’aria roventi e un intenso soleggiamento. A tutto ciò si aggiunge un mare molto caldo con valori fino a 28°C, tipici dei Caraibi.

Il mare caldo non permette alle temperature di scendere durante la notte ed influisce in modo sensibile anche sul clima delle zone interne: inoltre i terreni privati dell’umidità, dopo lunghi mesi di siccità, non assorbono il calore ma anzi lo intensificano. A questi ingredienti dobbiamo aggiungere anche il dramma neve: sulle nostre montagne ormai è fusa da settimane e non abbiamo il fondamentale effetto albedo; sarebbe fondamentale poter riflettere sulla neve i raggi infuocati del Solleone, ma ciò non è più possibile visto le nostre attuali ‘montagne verdi’.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 13. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente, più caldo. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 14. Al Nord: soleggiato e caldo, rari temporali sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo.

Venerdì 15. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato.

Tendenza. Nei giorni successivi tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l'anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo specie al Centro-Nord