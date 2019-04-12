DA LUNEDI AL VIA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA S.S. 284 TRA PATERNO' ED ADRANO

Da lunedì 15 aprile saranno avviati i lavori di pavimentazione sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” nel tratto compreso dal km 44,500 al km 28,500, tra Adrano e Paternò, in provincia di Catani...

Da lunedì 15 aprile saranno avviati i lavori di pavimentazione sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” nel tratto compreso dal km 44,500 al km 28,500, tra Adrano e Paternò, in provincia di Catania.

Fino all’11 giugno, in fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18, sarà quindi istituito il senso unico alternato in tratti saltuari a seconda dell’avanzamento del cantiere, di lunghezza complessiva di volta in volta non superiore a 800 metri.

All’approssimarsi delle aree di cantiere, tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

