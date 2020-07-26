DA LUNEDÌ CALDO AFRICANO DAL SAHARA, TERMOMETRI VERSO L'ALTO, PUNTE OLTRE 35 °

Si è fatto attendere. Ma da lunedì arriva il caldo sull’Italia, con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al Sud (anche in Sicilia), e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche...

A cura di Redazione 26 luglio 2020 16:23

Condividi