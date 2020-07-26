DA LUNEDÌ CALDO AFRICANO DAL SAHARA, TERMOMETRI VERSO L'ALTO, PUNTE OLTRE 35 °
Si è fatto attendere. Ma da lunedì arriva il caldo sull’Italia, con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al Sud (anche in Sicilia), e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche temporale sulle Alpi. Sono le previsioni del sito 3bmeteo.com.
“Dopo una prima parte di estate insolitamente fresca e piuttosto dinamica sull’Italia – spiega il meteorologo Andrea Vuolo -, a partire da lunedì, e almeno fin verso l’inizio di agosto, l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo, determinando un’intensa ondata di calore sulla nostra Penisola”.
Per Vuolo “l’anticiclone nord-africano causerà un deciso aumento delle temperature soprattutto intorno a metà settimana, dove è probabile attendersi picchi di 38-40° sulle aree del Centro-Sud e fino a 34-36° sulla bassa Val Padana, con zero termico in risalita fin sui 4.500 metri di quota sull’arco alpino”.
METEO TEMPERATURE LUNEDÌ. Ulteriore rinforzo dell'alta pressione e intensificazione del contributo caldo nord africano che determina un incremento delle temperature rispetto alle 24 ore precedenti. Attese massime fino a 34/36°C sulle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia, anche superiori su quelle della Sardegna meridionale, fino a 32/34°C sulla Val Padana.
METEO TEMPERATURE MARTEDÌ. Temperature in ulteriore aumento per l'intensificazione dell'afflusso caldo nord africano in un contesto ancora di tempo stabile sull'Italia, salvo qualche disturbo sulle Alpi. Attese massime fino a 34/36°C sulla Padana occidentale, regioni centrali tirreniche, Puglia, Lucania e Sicilia. Qualche grado in più sull'entroterra sardo dove si potranno raggiungere locali punte di 36/38°C.
TENDENZA SUCCESSIVA. Prosegue l'afflusso caldo dal Nord Africa e continua l'aumento delle temperature sull'Italia, seppur lieve, con valori che intorno a mercoledì raggiungeranno punte diffusamente superiori a 35°C, fino a 36/38°C su alcune aree pianeggianti interne del centro-Sud. Ancora qualche grado in più possibile da giovedì, con locali picchi di 38/40°C sulle zone interne del centro-Sud.